Temos de entender

qual é o objetivo.

Michael Sandel (2012)





Como processo de participação permanente sobre rumos da organização, redes estimulam o aprendizado coletivo.



Compartilhamento e otimização de recursos no âmbito da tecnologia da informação fez surgir o conceito de rede. Redes são centros não físicos com meios de comunicação avançados.



Formar redes permite obtenção de respostas rápidas do ambiente interno da organização, e sobretudo do externo.



Dados do negócio para identificação de melhores práticas do mercado e utilização de rede existente para difusão dessas práticas estabelecem o processo de inteligência de negócios.



A inteligência de negócios descreve as habilidades das organizações para acessar dados - e explorar informações.



Informações necessárias para gerar as mudanças técnicas e organizacionais e para gerenciar mudanças permitem produzir novos produtos e processos, criando novos conhecimentos.



O propósito é estabelecer não apenas novos conhecimentos, mas uma nova realidade do que eles podem vir a ser.



Conhecimento acumulado de fazer, compreender, utilizar tais conhecimentos para desenvolver novas tecnologias. Muda irremediavelmente a fronteira entre "produtos" e "serviços".



Aumenta substancialmente a capacidade de criar equipes de alto desempenho, num ambiente de incerteza e risco.



Na prática, engenheiros, gerentes e vendedores podem juntar oportunidade de mercado e capacidade corporativa, adequadamente, numa combinação empreendedora e inovadora.





Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)