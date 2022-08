Uma dialética

da duração

Fernand Braudel (1969)





Quem, hoje, seria capaz, pelos seus próprios meios, de retomar, para ultrapassá-los, os conhecimentos adquiridos?



Fragmentos da realidade que cada qual recorta não são peças de armar, como cubos de um quebra-cabeça infantil. As próprias explicações não cessam de arrastá-lo para longe.



Um conhecimento eficaz exigiria fundamentalmente uma participação ativa, abandono de preconceitos e hábitos.



Ultrapassar rápidas tomadas de consciência no dia-a-dia, cujos traços tornam tão vivo o calor dos acontecimentos e das existências passadas e nos aprisionam em modelagens.



Consideremos não as fases de uma vida ou duração humana, e sim esta vida ou duração tomada em seu conjunto.



Chega um momento em que nos pomos a considerar a nossa vida como um todo. Quando a duração total da vida, breve aliás, é tomada em consideração, a perspectiva muda.



A vida consciente é resultado de uma evolução civilizatória ou apenas uma circunstância de um universo trágico?



A única forma de desfazer um enredo qualquer é efetivamente buscar as pontas dos fios e puxá-las com cuidado. Complicação é um desnecessário adicional de complexidade.



Pouco receptivos à crítica, muitos políticos se interessam mais pela aparência de saber do que pelo próprio saber.



