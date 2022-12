Embaixada da Itália em Brasília ganha prêmio Lixo Zero 2022

A Embaixada da Itália em Brasília ganhou o prêmio Lixo Zero Brasil 2022, entregue pelo Instituto Lixo Zero Brasil, na categoria certificação. A premiação é dada anualmente para reconhecer pessoas ou instituições que se destacam na promoção de práticas concretas no descarte correto de resíduos.

Além da Embaixada, o Campari Group também recebeu um reconhecimento durante a cerimônia realizada em Cuiabá, tornando-se a primeira fábrica italiana Lixo Zero no Brasil.

"O projeto Embaixada Verde nos permitiu implementar nos últimos anos, com grande dedicação, uma série de práticas que contribuem para proteger o meio ambiente. O recebimento deste prestigioso prêmio possui um significado importante tanto a nível pessoal, tanto para Embaixada da Itália em Brasília, como para o Estado Italiano", destacou o embaixador Francesco Azzarello.

A Embaixada gerencia corretamente 97% dos resíduos gerados e, praticamente, 100% dos resíduos orgânicos são tratados no pátio de compostagem instalado dentro da própria Missão Diplomática.

O coordenador do projeto, Pedro Moura, ressaltou ainda a importância "social e educativa" da ação que, durante todo o ano, recebeu 400 estudantes de 10 escolas para visitas guiadas. "Queremos ensinar para as crianças e adolescentes como fazer compostagem em casa, adaptando o modelo que utilizamos na Embaixada. A Itália nos mostra que é possível ser Lixo Zero em qualquer lugar e precisamos ensinar isso para as novas gerações", acrescentou.

O presidente do Instituto, Rodrigo Sabatini, ressaltou que a premiação da sede diplomática é um "fato emblemático". "Trata-se de uma Embaixada que atingiu uma excelência de 97% de eficiência na sua gestão de resíduos e assume um comportamento ético de evitar poluir e evitar causar danos ao país que a hospeda", pontuou.

Além da premiação, o Embaixada Verde foi apresentado durante o Encontro Melhores Práticas Brasil, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Mato Grosso, também em Cuiabá. (com agência Ansa)