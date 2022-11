Imprensa britânica fala em 'OPEP das florestas tropicais' com Brasil, Indonésia e Congo

As três grandes nações de florestas tropicais – Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo – estão em negociações para formar uma aliança estratégica para coordenar a conservação, chamada “OPEP para florestas tropicais”, escreve o jornal The Guardian.



A publicação explica que os países abrigam 52% das florestas tropicais primárias remanescentes do mundo, que são cruciais para evitar a catástrofe climática, e as negociações de conservação podem ganhar um novo ânimo com um movimento eleitoral no Brasil.



Citando a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o jornal britânico entende que uma série de ações governamentais devem ocorrer nos próximos anos para reduzir ou destruir a Amazônia e proteger suas florestas.

A revista cita ainda um mapa da Colômbia, que propôs a criação de um bloco amazônico na COP27, e assumido pelo Fundo Amazônia, financiado pela Noruega, Alemanha e outros países.

Segundo o The Guardian, uma aliança (entre Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo) poderia permitir que os países de florestas tropicais fizessem propostas conjuntas sobre mercados e financiamento de carbono, um ponto de discórdia de longa data sem negociações sobre clima e biodiversidade.



Com isso, será possível liderar um esforço para incentivar os países desenvolvidos a financiar sua conservação, essencial para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos dois níveis pré-indústria.



Os três países – que abrigam a Amazônia, a Bacia do Congo e as florestas de Bornéu e Sumatra, ameaçadas pela extração comercial de madeira, mineração e exploração ilegal – assinaram um acordo na COP26, em Glasgow, na Escócia, para interromper e reverter o desativação em 2030.

A aliança, denominada "OPEP para as florestas tropicais", poderia funcionar "como um cartel de dois produtores de petróleo, que coordena os níveis de produção e preço do combustível fóssil", diz o jornal.



Na COP26 do ano passado, foram lançadas três grandes iniciativas para proteger as florestas do mundo: um compromisso de mais de 140 líderes mundiais de detê-las, revertê-las ou destruí-las; criação de um grupo de trabalho de produtores e consumidores de commodities ligados ao desmatamento; É um compromisso entre os principais produtores de commodities de soja, óleo de palma, cacau e cacau para alinhar suas práticas de negócios com as metas climáticas



No entanto, apesar do acordo, dados do Global Forest Watch mostrarão que Brasil, Congo e Indonésia estavam entre os cinco principais países com perda de floresta primária em 2021, com 11,1 milhões de hectares de cobertura florestal perdidos nos trópicos no ano passado.