STF torna réus 100 acusados por 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) transformou em réus 100 indivíduos denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por conta dos atos golpistas promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em 8 de janeiro.

A decisão foi tomada em julgamento em plenário virtual, sendo que apenas dois dos 11 ministros do STF, Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro, votaram por rejeitar a denúncia contra 50 pessoas que estavam acampadas no quartel-general do Exército, em Brasília.

Os réus responderão por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração de patrimônio. Ainda cabe recurso contra a aceitação das denúncias, e não há prazo para conclusão do julgamento.

A PGR já denunciou quase 1,4 mil pessoas pelo levante de 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto.

Além dos 100 acusados que já se tornaram réus, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, votou pelo recebimento de denúncias contra mais 200 pessoas.

Os outros ministros do STF têm até 2 de maio para depositar seus votos no plenário virtual. (com Ansa)