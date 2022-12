Ministros do STF citam Capitólio e enfatizam punição a bolsonaristas de Brasília

Sofia Aguiar e Débora Álvares - Dois dias depois das cenas de vandalismo em Brasília sem que nenhuma pessoa tenha sido presa, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli citou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, em janeiro de 2021, e o número de prisões e acordos feitos nos Estados Unidos sobre o episódio. Ele foi apoiado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que completou: "ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar".

Ao citar a necessidade da defesa da verdade factual, Toffoli disse que “temos que não transigir com a informação”.

“964 pessoas já foram detidas, nos 50 Estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro”, afirmou o ministro. “465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotora começaram e ocorreram duas condenações por conspiração sediciosa”, emendou. Na fala, Toffoli diz que as penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a 20 anos de prisão.

“Quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio?”, questionou o ministro, em evento realizado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA), nesta quarta-feira (14).

A fala dos ministros ocorre dois dias após cenas de vandalismo em Brasília, que deixaram um rastro de cinco ônibus e três carros de passeio incendiados, sendo sete deles totalmente consumidos pelo fogo. As informações estão em nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que também informou que uma caminhonete da corporação foi alvo de apedrejamento. Uma delegacia da Policia Civil próxima ao local dos atos de vandalismo também foi alvo de ataques.