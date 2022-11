Chico Buarque recorre de decisão pró-Eduardo Bolsonaro que duvida da autoria de 'Roda Viva'; ouça a música

Os advogados de Chico Buarque recorreram, na sexta-feira (25), da decisão da juíza substituta do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Capital Lagoa, Monica Ribeiro Teixeira, que indeferiu o pedido do músico, que havia processado o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por usar a canção “Roda Viva” como trilha sonora em post nas redes sociais. A informação é do jornal Estado de Minas.

Na decisão em questão, a referida juíza duvida que Chico é, de fato, autor de 'Roda Viva'. Segundo ela, há “ausência de documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, documento hábil a comprovar os direitos autorais do requerente sobre a canção ‘Roda Viva’”.

A defesa do músico, por sua vez, afirma que "é de se anotar que o fato de que Chico Buarque é compositor e cantor de 'Roda Viva', especialmente no fonograma utilizado pelo réu, é fato público e notório. Trata-se de uma das músicas mais marcantes da cultura popular brasileira e da história das canções de protesto."

