Barroso critica contestação da eleição e diz: 'Não adianta apelar a quartéis e extraterrestres'

Nessa sexta-feira (25), durante uma palestra para estudantes na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em Salvador, o ministro do Supremo Tribunal Eleitoral (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou que o resultado das eleições de outubro representa a vontade da maioria do eleitorado e deve ser respeitado.

"Eles têm repetido que Supremo é o povo. E é isso mesmo. Soberania popular significa a supremacia da vontade do povo, que se manifesta nas eleições. [...] O resultado tem que ser respeitado. Não adianta apelar para quartéis e não adianta apelar para seres extraterrestres. Isso é antidemocrático", disse Barroso citado pela Folha de São Paulo.

Sem fazer referência direta ao pedido do PL para anulação das eleições, Barroso afirmou que questionar o resultado das urnas é uma atitude antidemocrática que "precisa sem empurrada para a margem da história".



Na palestra, o ministro também comentou sobre o episódio no qual retrucou um manifestante em Nova York e disse "Perdeu, mané. Não amola". Ele afirmou que perdeu a paciência após passar três dias sendo atacado e xingado por manifestantes bolsonaristas, aos quais classificou como "selvagens".

Na sequência, Barroso afirmou que tem consideração pelos 58 milhões de eleitores que votaram em Bolsonaro, mas disse que os "humanos têm o direito de perder a paciência em algum momento da vida".

O ministro disse ainda que é preciso combater a "falsa crença" de que o Supremo tem um lado na política brasileira, destacando que ao longo dos últimos anos, a corte tomou decisões que desagradaram a todos os presidentes. (com agência Sputnik Brasil)