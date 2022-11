Bolsonarista diretor da PRF agora é réu por improbidade administrativa

Nesta sexta-feira (25), após decisão do juiz da 8ª vara federal do Rio, José Arthur Diniz Borges, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, virou réu por improbidade administrativa.



Diniz Borges atendeu a um pedido do Ministério Público feito no último dia 15, depois que o órgão argumentou que Vasques fez uso indevido do cargo durante as eleições, por exemplo, ao pedir votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia do segundo turno, conforme noticiado.



Na ocasião, o Ministério Público também pediu o afastamento de Silvinei Vasques do cargo de diretor-geral. Mas, ao analisar o caso, o juiz entendeu que, como Silvinei está de férias, quer ouvi-lo antes de tomar uma decisão, segundo o G1.



Se Silvinei usar todo o período de férias, praticamente já estará fora do cargo, uma vez que não seguirá no posto com Lula no poder. (com agência Sputnik Brasil)