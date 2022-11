Carla Zambelli tem redes sociais suspensas

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o pastor bolsonarista André Valadão tiveram parte de suas contas em redes sociais retidas nesta terça-feira (1º).



No caso de Zambelli, notória apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), as contas foram suspensas no Twitter, Linkedin, Facebook e YouTube. O Twitter sinaliza na página suspensa que a conta foi retida por uma "demanda judicial". A congressista afirmou em nota que foi pega de surpresa com a decisão e que não teve direito de defesa.



No dia anterior à votação do segundo turno, Zambelli foi filmada, em São Paulo, perseguindo com uma arma empunhada o jornalista Luan Araújo, um homem negro de 32 anos. O caso, que ganhou repercussão nacional, ocorreu no Jardins, um bairro paulistano de classe média alta. Araújo afirmou após depoimento que teme pela vida de sua família.

Mais tarde, Zambelli declarou que descumpriu de forma consciente uma decisão da Justiça que proibia o transporte de armas de fogo no dia anterior à votação. Um segurança da deputada foi preso em flagrante por ter disparado uma arma durante a perseguição.



Valadão perde conta no Twitter e no Instagram



O pastor bolsonarista André Valadão, ligado à Igreja Batista da Lagoinha, também teve contas removidas de redes sociais. Assim como no caso de Zambelli, a página de Valadão no Twitter tem uma mensagem apontando suspensão por ordem judicial. Valadão também perdeu uma conta no Instagram (rede social proibida na Rússia por extremismo) com 5,5 milhões de seguidores.



Durante a campanha do segundo turno, Valadão publicou um vídeo simulando uma retratação por divulgação de informações falsas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, apontou que não houve ordem judicial nesse sentido. O Instagram sinalizou o vídeo como informação falsa. (com agência Sputnik Brasil)