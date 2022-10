Rosa Weber: O STF, em qualquer circunstância, permanecerá firme e coeso em defesa da democracia

Amanda Pupo e Débora Álvares - A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, afirmou neste domingo, 30, que a Suprema Corte continuará “firme e coesa” em defesa da democracia em “qualquer circunstância”. A declaração foi dada ao lado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, em coletiva de imprensa após a proclamação do resultado das urnas, que elegeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um terceiro mandato, derrotando o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Rosa, que falou em “união, respeito e fortalecimento das instituições” após o pleito, parabenizou a atuação da Corte Eleitoral e de Moraes, além de dizer que, a despeito de “tempos conturbados por intensa desinformação e exacerbada polarização”, as eleições transcorreram em clima de segurança. “Ao velar pela regularidade e normalidade do processo eleitoral, o TSE uma vez mais garantiu a legitimidade dos resultados”, afirmou.