STF: Moraes abre apuração sobre vazamento de quebra de sigilo de assessor de Bolsonaro

Lavínia Kaucz - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), instaurou inquérito para apurar o vazamento de informações sobre a quebra de sigilo de Mauro Cid, assessor do presidente Jair Bolsonaro (PL). A quebra de sigilo foi revelada pelo jornal Folha de S. Paulo na última segunda-feira, 26, e o inquérito foi aberto ontem, 27.

A reportagem mostrou que a Polícia Federal encontrou mensagens no celular de Mauro Cid que levantaram suspeitas sobre transações financeiras feitas no gabinete do presidente. Segundo o jornal, as conversas sugerem a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro.

Na decisão que determinou a abertura do inquérito, Moraes listou entre as providências iniciais o envio de ofício ao delegado responsável pela investigação em que houve quebra de sigilo.

Em referência à reportagem, Bolsonaro disse na live da última terça que Moraes “passou de todos os limites”. O presidente também acusou o ministro de vazar a quebra de sigilo.