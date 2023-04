Bebê à vista! Mãe dá à luz uma menina dentro de barca, no meio da Baía de Guanabara

Ariel Mendes entrou em trabalho de parto e deu à luz uma menina dentro da embarcação que realizava o trajeto Paquetá - Praça XV, na noite da última terça-feira (25). A mãe tinha sido examinada por um médico em Paquetá, que informou que ela estava com quatro centímetros de dilatação e disse que era hora de ir para a maternidade.

Ariel embarcou na viagem das 21h, acompanhada por um médico e familiares, para tentar chegar ao Rio, mas não deu tempo. A bolsa estourou no meio da Baía da Guanabara, e ela começou a ter contrações ainda dentro da barca. A barca anterior havia deixado a ilha às 19h30, uma hora e meia antes.

Ao constatar que Ariel já estava em trabalho de parto, o médico iniciou os procedimentos. Com o apoio de uma enfermeira e funcionários do Grupo CCR, a pequena Ana Cláudia nasceu por volta das 22h. A mãe e a bebê foram levadas para a Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio, e passam bem.

"Na metade da Baía de Guanabara a bolsa estourou. Já foi informado para a estação preparar todos os aparatos de ambulância na praça XV. Quando estávamos chegando a Ana Cláudia quis nascer e não esperou a chegada. Foi muito emocionante, nós não esperávamos" disse a marinheira Jaqueline Lima.