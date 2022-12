O Papai Noel de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro está sumido, calado e chorando nas cerimônias militares. Mas acaba de dar um presente de Natal às hostes bolsonaristas que têm picapes e caminhões movidos a óleo diesel e carros e motos com motor a gasolina. É um consolo para quem está acampado em estradas ou em frente aos quartéis.

A partir de amanhã (7), o litro do óleo diesel vai ter redução de 8,2% nas refinarias da Petrobras, quando será vendido a R$ 4,49 (era R$ 4,89).

Já o litro da gasolina terá redução de 6%, caindo de R$ 3,38 para 3,08 nas refinarias. Para o consumidor a queda não será tão proporcional, pois a nossa gasolina tem adição de 17% de álcool anidro, cujo preço não cedeu na mesma intensidade.

De qualquer forma a redução da gasolina (o item de maior peso entre os 377 itens apurados pelo IBGE no cálculo da inflação do IPCA) pode fazer a inflação do ano fechar abaixo de 5%. Só que os demais preços, a começar pelos alimentos da ceia de Natal estão subindo como nunca neste final de ano.