Heleno, general de pijama, declara: 'infelizmente Lula não está doente'

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foi insultado pelo general aposentado (ou da reserva) Augusto Heleno, que o chamou de 'cachaceiro'. O militar, que chefia o Gabinete de Segurança Institucional, que controla a área de inteligência do governo, também lamentou a ótima saúde física e mental do presidente.

"Esse negócio do Lula estar doente, não está, infelizmente", afirmou ele a apoiadores, dizendo que havia acabado de receber um "desmentido", segundo reportagem da Folha de S. Paulo. "Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor", disse ele ainda. "Na mão do cachaceiro, não vai."

Lula governou o Brasil durante oito anos e deixou o cargo com 87% de aprovação. Após ser perseguido pela Lava Jato, ele ficou durante 580 dias como preso político, para que um governo neofascista se implantasse no Brasil. Há pouco mais de uma semana, ele venceu as eleições presidenciais e o Brasil voltou a ter credibilidade no mundo. (com Brasil 247)