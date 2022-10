Rosa Weber rebate Roberto Jeferson quando deveria mandar prendê-lo

Ganhou corpo nas redes sociais bolsonaristas (onde mais?) o vídeo em que o meliante Roberto Jeferson, presidente da desonra de um "partido político", onde ele agride a minista do STF Cármen Lúcia, desgostoso com uma decisão judicial contra a igualmente bolsonarista emissora Jovem Pan. Jeferson, com seu semblante canastrão de mafioso de periferia, chama Cármen Lúcia de "prostituta arrombada".

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, respondeu com nota publicada no site do STF, quando deveria mandar a PF em sua casa para leva-lo de volta à jaula, lugar de onde nunca deveria ter saído - à guisa de tratar uma doença (tantos presos morrem na prisão é não têm a regalia desse sujeito).

Veja a nota da Rosa Weber:

“O Supremo Tribunal Federal manifesta seu veemente repúdio à agressão sórdida e vil, expressão da mais repulsiva misoginia, de que foi vítima a Ministra Cármen Lúcia em função de sua atuação jurisdicional, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.

Condutas covardes dessa natureza são inadmissíveis em uma democracia, que tem como um de seus pilares a independência da magistratura. Não há como compactuar com discurso de ódio, abjeto e impregnado de discriminação, a atingir todas as mulheres e ultrapassar os limites civilizatórios.

A Ministra Cármen Lúcia, magistrada de notável saber jurídico e reputação ilibada, ilumina o Supremo Tribunal Federal com sua inteligência, talento, isenção e competência. Sem dúvida, continuará, independente e serena, na defesa intransigente da Constituição, sempre com o respaldo e admiração de seus pares e da comunidade jurídica.

O Supremo Tribunal Federal manifesta, ainda, a esperança de que os princípios que regem a Constituição Cidadã façam aflorar na sociedade brasileira o espírito democrático e a tolerância que o momento eleitoral exige.”