Líder comunitário do Complexo do Alemão rebate Bolsonaro: 'Favelado não é traficante'

Durante o debate político na TV, na noite desse domingo (16), o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que Lula foi ao "Complexo do Salgueiro" (confundiu os nomes, Lula foi ao Complexo do Alemão), e que não havia "nenhum policial ao seu lado, só traficantes".

Ocorre que Lula foi visitar o local a convite de lideranças comunitárias, entre elas o próprio Renê Silva e a família da vereadora Marielle Franco, morta pela milícia - crime que ganhou repercussão mundial a partir do Rio de Janeiro.

Tendo como exemplo mais recente a frase "pintou um clima" com as meninas venezuelanas "bonitas" em Brasília, Bolsonaro é generoso em dar tiro no próprio pé, o que não comove sua horda de seguidores, e com esta declaração não foi diferente. Não é preciso ter muito conhecimento antropológico para se chegar à conclusão de que 98% dos moradores de comunidades mais pobres (sem excluir os bairros mais ricos) são pessoas de bem que trabalham e dão um duro danado para se alimentar todos os dias. O presidente, que vive em suas bolha cercado por pastores com aviões particulares e relógios Rolex comprados com dinheiro dos dízimos dos fiéis mais pobres, além de rodeado por esticadas socialites do terceiro time do Agronegócio, finge que não sabe.

Lula rebateu o presidente enfaticamente dizendo que foi recebido por "gente de bem" no Complexo do Alemão, e que Bolsonaro se engana ao achar que os bandidos estão apenas em locais pobres; Lula aproveitou a oportunidade e lembrou ao presidente o caso do miliciano vizinho de Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra (RJ), que foi preso acusado de matar a vereadora Marielle, e que também mantinha guardadas em casa centenas de peças para montar armas - fuzis em sua maioria - que seriam comercializadas no submundo do crime - disseram à época os investigadores.

Renê Silva escreveu no Twitter, ainda na noite desse domingo, que "Bolsonaro não gosta de pobre, favelado não é bandido", no que foi seguido por milhares de pessoas, entre elas, muitos famosos e até o prefeito Eduardo Paes.

Veja a repercussão:

Para esse Bolsonaro, todo pobre e favelado é traficante e bandido. Que preconceito assustador! Não é à toa que não tem programa para as favelas! Respeita o povo do Complexo do Alemão Bolsonaro! — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 16, 2022





BOLSONARO NAO GOSTA DE POBRE! FAVELADO NAO É BANDIDO pic.twitter.com/NxkIaqEISd — Rene Silva ???????? CPX (@eurenesilva) October 17, 2022









FAVELADO NÃO É BANDIDO

FAVELADO NÃO É BANDIDO — felipe b?fr?n — CRIA DO CPX (@eufelipebf) October 17, 2022









Miriam Leitão e Natuza Nery comentaram na #CentraldasEleições sobre a fala do Bolsonaro no debate dizendo que Lula estava cercado de traficantes na caminhada do Cpx do Alemão pic.twitter.com/vqPI5y81xv — Rene Silva ???????? CPX (@eurenesilva) October 17, 2022









É grave o Bolsonaro dizer q Lula estava cercado de bandidos no CPX do Alemão.



Lula fez o ato ao lado de @eurenesilva e @camilamoradia, duas lideranças negras e populares.



Minha solidariedade a Rene e Camila e todos os moradores de favela do BR.



Bolsonaro odeia pobre. — Antonia Pellegrino (@apellegrino) October 17, 2022









Lula sendo recebido por traficantes no Cpx do Alemão, Bolsonaro? pic.twitter.com/d7U79f5B3X — Rene Silva ???????? CPX (@eurenesilva) October 17, 2022









Favelado, reflita!!! Esse homem não gosta da gente! O recado foi dado na TV aberta. ???? — Rene Silva ???????? CPX (@eurenesilva) October 17, 2022









sim, o @eurenesilva é um chefão da comunidade sim — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 17, 2022









respeita o povo do complexo do alemão, seu canalha



FAVELADO NÃO É BANDIDO — gustavo do CPX (@gustavobarli) October 17, 2022









Alô @eurenesilva!!! Que ORGULHO do seu trabalho! Que todo o CPX, o Rio e o Brasil saibam que o seu trabalho nas favelas, o seu respeito pelos moradores das comunidades é maior que a carreira politica do Bolsonaro. — Laís Gomes (@eulaisgomes) October 16, 2022









@camilamoradiac, minha mãe, @eurenesilva e todos do COMPLEXO DO ALEMÃO não são bandidos Bolsonaro! Respeite o povo da favela. Bandido é você e toda sua corja! pic.twitter.com/lZ1y9qoNQ9 — GIRL FROM CPX (@Beta_Meireles) October 17, 2022









Ele não consegue nem disfarçar o preconceito. https://t.co/isfn3u4Vin — Leandra Leal (@leandraleal) October 16, 2022









Você não está sozinho, Rene. — Flávia Oliveira (@flaviaol) October 17, 2022









Sou favelado e não sou traficante e hoje, graças ao Presidente Lula, sou Professor, Historiador, Pesquisador e em breve Mestre em Planejamento Urbano pela maior universidade federal do país, a UFRJ. O primeiro da minha família a chegar tão longe, por isso no dia 30 eu voto 13! — Derê (@deregomesrio) October 16, 2022









Logo o miliciano morador do Vivendas da Barra Pesada insinua que todo morador de comunidade no Rio de Janeiro é traficante. Os dias de fanfarrão dele estão perto do fim! — Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) October 17, 2022