UFRJ promete novo Canecão em 2024

A reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Pires de Carvalho, revelou ao JORNAL DO BRASIL que o Canecão, que apagou as luzes em Botafogo, há mais de 12 anos, voltará revitalizado, em 2024, como a mais moderna casa de espetáculos da cidade, com capacidade para concertos/shows para 1.500 pessoas sentadas ou ainda 3.000 espectadores de pé.



A reitora da UFRJ disse que todos os trâmites necessários para a licitação do espaço que foi retomado pela instituição em 2010, foram concluídos com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A licitação para o novo Canecão envolve uma nova concepção para a antiga casa de espetáculos, aberta em 1967 para funcionar como grande cervejaria (daí o nome Canecão).

O rei Roberto Carlos estreando show com casa cheia no Canecão (acervo JB) (Foto: [email protected]/Rafael Moraes)

Ziraldo pintando seu famoso mural com caricaturas no Canecão (Foto: [email protected])





A construção hoje existente na avenida Lauro Müller será posta abaixo e uma nova e ampla casa de espetáculos multiuso será construída, aproveitando a ampla área do antigo campo de futebol da UFRJ, que fica atrás do velho Canecão. Mas a parede original da cervejaria, ilustrada pelo cartunista Ziraldo com caricaturas de vários artistas, será preservada.



Segundo Denise Carvalho, o projeto desenvolvido em comum acordo com a Prefeitura propõe um recuo da fachada do Canecão, para facilitar o ingresso ou a saída de carros do estacionamento do novo empreendimento sem atrapalhar o fluxo de trânsito vindo de Copacabana em direção à Urca, ao Aterro do Flamengo ou à praia de Botafogo.