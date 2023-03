Ibmec RJ receberá membro da Academia do Oscar em Aula Magna

O Departamento de Comunicação do Ibmec RJ receberá nesta sexta-feira (24), às 19h, o cineasta e membro da Academia do Oscar, Mario Abbade. Ele participará da Aula Magna do curso de Publicidade e Propaganda da instituição. Na ocasião, será realizado um debate sobre o último Óscar e os principais desafios da indústria cinematográfica com o professor e roteirista, Francisco Malta.

Malta comenta sobre a importância de debates com profissionais reconhecidos no mercado cinematográfico. “O Mário traz um olhar plural sobre o cinema brasileiro, além de um grande domínio sobre qualquer conteúdo que envolva o cinema universal. Será uma honra para os alunos terem a oportunidade de trocar informações e conhecer a experiência do Mario.”

Mario Abbade é documentarista, crítico de cinema, votante internacional do prêmio Globo de Ouro, concedido pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), e membro da Academia do Oscar. É idealizador e curador do “Rio Fantastik Festival – Festival Internacional de Cinema Fantástico do Rio de Janeiro”; autor do livro “McQueen: Procurado Vivo ou Morto” e coautor dos livros “New York City – A Discoteca que Iniciou a Era Disco no Brasil” e da ficção “O Mitômano”. Foi presidente do júri da crítica internacional no Festival de Cannes 2015 e do Festival de Berlim 2018. Também integrou o júri dos festivais do Rio, Montreal, Cuba, Palm Springs, São Francisco e Dubai, todos pela Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci).