Projeto inovador com estudantes da rede pública de ensino vira série no Canal Futura

Diante do poder transformador e de sua excelência como iniciativa educacional, o projeto Desafio nas Escolas, idealizado pela Araucária Agência Cultural, que apresenta iniciativas inovadoras na rede pública de ensino no Rio de Janeiro, estreia como série televisiva, neste mês de março, no Canal Futura e no Globoplay. Dirigido por Paulo Dary, o programa conta com a apresentação de Fábio Porchat e mostra ações de alunos do ensino médio de quatro escolas estaduais do Rio, selecionadas em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc-RJ), para solucionar questões encontradas nas instituições onde estudam, transformando a realidade do ambiente escolar. Em cada episódio, o ator e humorista propõe um desafio aos estudantes e acompanha todo o processo de concepção e produção para que a proposta seja cumprida. O objetivo do programa é despertar o senso social na comunidade estudantil.

“Estou adorando essa troca com os alunos da rede pública e a oportunidade de descobrir talentos entre os jovens que, muitas vezes, desconhecem seu potencial. Aprendo e me divirto ao mesmo tempo", ressalta Fábio Porchat.

Desta forma, o Desafio nas Escolas acaba sendo não só uma forma de superação das dificuldades que a rede pública de ensino enfrenta, como também um incentivo para aproximar mais os alunos da escola, promover o espírito de coletividade entre eles e identificar vocações nos estudantes, que começam a se preparar para entrar na universidade.

"É muito bom ver como os alunos se sentem valorizados e como encaram os desafios. Fazer parte desta projeto inovador e promover essa experiência aos estudantes é especial. A sensação de pertencimento e lugar de fala dada aos jovens fazem toda a diferença", ressalta o diretor do programa, Paulo Dary, que também coordena outros projetos na Araucária Agência Cultural. Criada em 2009, a agência desenvolve iniciativas socioculturais com objetivos conectados a transformações sociais, utilizando as artes como ferramenta de execução e a cultura como base para o pensamento de suas ações.

No Instituto de Educação Sarah Kubitschek, em Campo Grande, por exemplo, os alunos realizaram o primeiro festival de música da escola e ganharam novos instrumentos que ficaram de legado para as aulas de música. No Colégio Estadual Jornalista Maurício Azedo, no Caju, os estudantes transformaram uma sala desativada da escola em uma novíssima sala de teatro e montaram uma peça para apresentar no novo espaço. No Colégio Estadual João Alfredo, em Vila Isabel,os alunos criaram uma Semana de Arte Moderna na escola, com manifestações artísticas que resgaram a história do local de ensino, fundada nos tempos do Império e tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio. E no Colégio Estadual Walter Orlandine, foi organizada uma Feira de Profissões para orientar os estudantes na escolha da carreira, com painéis sobre profissões de diferentes áreas.

O programa contará também com a presença de um convidado especial que tenha alguma ligação com a proposta, para trocar experiências com a turma. Entre eles estão os atores Rodrigo Lombardi e Babu Santana, a ex-BBB e médica Thelminha e o MC Estudante. (com Assessoria de Imprensa)