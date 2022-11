Professora do Ibmec é a única brasileira selecionada para programa financiado pelo Departamento de Estado dos EUA

A professora e pesquisadora do Centro Universitário Ibmec, Paula Esteban, voltou recentemente dos Estados Unidos. Na bagagem, muito aprendizado adquirido no programa Study of the United States Institute (SUSI) on U.S. Economics and Business 2022. Além do conhecimento, orgulho por ter sido selecionada como única representante do Brasil. Ao todo, 15 professores de diferentes países do mundo participaram da pós-graduação, que é financiada pelo Departamento de Estado dos EUA e tem como objetivo fortalecer o conteúdo das disciplinas ministradas pelos professores e aproximar das instituições dos EUA.

“Participei de um programa de seis semanas, no qual foram quatro em Boston e duas em NY e Washington. O programa é voltado para professores que estejam em “mid-career”. Com representantes de 15 países diferentes, a troca foi extremamente rica e diversa.”

Durante a imersão, os professores participaram de sessões acadêmicas e aulas com pesquisadores de renomadas instituições de ensino dos EUA, de painéis, sessões e discussões com experts em diferentes áreas. Além disso, visitaram instituições como o FMI, Capitólio, e tiveram aulas em universidades, como Harvard e Columbia. Além disso, realizaram atividades de “team-building”, que fortaleceram as relações, tanto com os docentes dos diferentes países como com os americanos.

Um dos pilares do programa de pós-graduação foi a questão da sustentabilidade, com o foco na perspectiva de Blue Economy, com visita em campo e interação com acadêmicos, ONG, governo e representante de negócios.