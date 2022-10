Ibmec RJ oferece cursos gratuitos de curta duração

Durante o mês de outubro, o Ibmec Rio de Janeiro irá promover cursos de curta duração com foco nas áreas de marketing, negócios e carreiras. Todos eles serão oferecidos gratuitamente, de forma presencial e, no final de cada curso, será emitida uma certificação. As aulas serão ministradas por especialistas que atuam no mercado e que são professores nos cursos de MBA do Ibmec.

O pró-reitor de pós-graduação do Ibmec, Samuel Barros, ressalta que os cursos têm como foco a aplicação no mercado de trabalho. “Percebemos a importância de oferecer essa oportunidade em temas que acreditamos ser de grande interesse dos profissionais. Os cursos são 100% práticos. Assim, eles podem aperfeiçoar alguns conhecimentos. Ao terminar, todos serão capazes de aplicar no mercado o que aprenderam em sala de aula.”

O profissional de desenho industrial, Daniel Bolite, realizou os cursos de Liderança e de Metodologias Ágeis no primeiro semestre de 2022 e classifica positivamente a experiência. “O professor conduziu muito bem a aula e o conteúdo não foi superficial. Pelo contrário, foi um conteúdo robusto. Eu faria os cursos de curta duração novamente e tenho a intenção de fazer uma pós ou um mestrado na instituição.”

As vagas para os cursos são limitadas, portanto é necessário se inscrever até o dia 14 de outubro neste link.

A programação:

Curso: Valuation por Múltiplos

Data: 17/10

Horário: 19h às 22h30

Local: Ibmec Barra (Av. Armando Lombardi, 940 - Barra da Tijuca)

Vagas: 60

Curso: Marketing Estratégico Aplicado o Ambiente Digital

Data: 19/10

Horário: 19h às 22h30

Local: Ibmec Barra (Av. Armando Lombardi, 940 - Barra da Tijuca)

Vagas: 60

Curso: Gestão Pessoal de Carreira

Data: 25/10

Horário: 19h às 22h30

Local: Ibmec Centro (Av. Pres. Wilson, 118 – Centro)

Vagas: 50

MBAs do Ibmec Rio de Janeiro

Os programas de MBAs do Ibmec Rio de Janeiro são cursos de alta aplicabilidade, que visam o desenvolvimento gerencial de profissionais e empreendedores, em diversas áreas de atuação do mercado. Propicia ao aluno aprimorar habilidades analíticas, além de soft skills. Uma formação consistente, com conteúdo aprofundado que favorece a troca de ideias e o debate, algo importante para que todos exercitem o conhecimento adquirido em sala de aula. Os cursos estão segmentados em duas áreas macros: negócios e tecnologia.