Ibmec divulga chamada para startups do Rio de Janeiro

O Ibmec recebe, até o dia 12 de setembro, inscrições de startups que desejam participar do Programa de Aceleração no segundo semestre de 2022. A iniciativa é do Ibmec Hubs, um espaço colaborativo da instituição, voltado para o desenvolvimento de startups. Poderão se inscrever alunos e ex-alunos do Ibmec, além de toda comunidade empreendedora do Rio de Janeiro.



O Programa Aceleração tem foco em startups que já validaram suas ideias, criaram suas ofertas e caminham para seu desenvolvimento comercial. O projeto tem duração de seis meses e, nesse período, os empreendedores receberão capacitação e orientação empresarial de especialistas e mentores do Ibmec. Ao final do programa, cada startup terá criado sua estratégia comercial e validado sua oferta.

Em 2022, o Hubs já recebeu 20 startups para um programa de pré-aceleração que chega ao fim no mês de setembro. No ano passado, 11 startups receberam o apoio. Algumas das empresas saíram da fase de incubação com um crescimento de 600% em faturamento e conseguiram atrair interesse de investidores. Outras duplicaram a base de clientes durante o programa.



A startup Eba!Dados, que trabalha com análise de dados de empresas para tomada de decisões, foi uma das startups participantes do programa em 2022. Para Roseli Campos, CEO da startup, o programa auxiliou para uma visão mais clara dos objetivos de negócio. “Participar do Programa de Aceleração tem sido maravilhoso. Não apenas pela competência dos professores e profissionais que estão nos guiando nessa trajetória, mas também pelo networking e todo o espírito de colaboração entre as empresas. Além disso, o programa está auxiliando em expandir a nossa visão das oportunidades que realmente estão no mercado.”



De acordo com a Startup Base, da Associação Brasileira de Startups, o Brasil tem hoje cerca de 22 mil startups e o Rio de Janeiro é a segunda cidade com o maior número, perdendo apenas para São Paulo. A Head do Ibmec Hubs RJ, Lucimar Dantas, ressalta a importância do programa para o fortalecimento do empreendedorismo. "Um ecossistema empreendedor robusto precisa de mecanismos que acolham as startups. O Ibmec Hubs é isso, entregamos programas com muito conteúdo, conexões que aceleram o desenvolvimento dessas empresas e durante o programa acontece muita troca entre os participantes. Isso é valioso, porque a jornada ao lado de pares se torna mais leve.”



O Hubs tem sede nos dois campi do Ibmec RJ, na Barra da Tijuca e o no Centro, com capacidade para receber até 20 startups. Após o período de a inscrição, as propostas serão analisadas pela Comissão de Avaliação. Mais informações neste link.

Sobre o Ibmec Hubs RJ



O Ibmec Hubs Rio é um espaço colaborativo que o Ibmec oferece para desenvolvimento de startups em sua jornada de inserção no mercado e crescimento. Além de infraestrutura física e conectividade adequadas para receber startups em regiões muito acessíveis na cidade do Rio de Janeiro, o Ibmec Hubs disponibiliza programas estruturados para formação e orientação aos novos empreendedores, muitas oportunidades de networking e acesso a talentos formados por uma escola de excelência voltada para negócios.