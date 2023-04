Vídeo: Repórteres indígenas mostram como os Ikpeng combatem invasão ao seu território no Xingu

Kamatxi Ikpeng e Kuyatapu Dunga Ikpeng - O aumento de fazendas no entorno do Território Indígena do Xingu (TIX) tem preocupado os Ikpeng – uma das 16 etnias que compõem o Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso (MT). Desde 2009 os indígenas têm se reunido em encontros para tratar da fiscalização territorial e organizar expedições até os limites do território para reforçar a sinalização da demarcação da TI e monitorar a presença de invasores em suas terras.

Em 2022 os Ikpeng realizaram a expedição Pïrino Avivamento dos Limites, registrada por Kamatxi Ikpeng e Kuyatapu Dunga Ikpeng – contemplados pelo projeto de microbolsas “Repórteres Indígenas” da Agência Pública. O vídeo mostra como essas expedições acontecem e a importância delas para preservar a floresta, fundamental para a sobrevivência dos Ikpeng.

“Nós viemos das árvores, nossos nomes e ancestrais vem das árvores”, explica o cacique da aldeia Kurure, Oyope Ikpeng.

Os autores

Kamatxi Ikpeng (povo Ikpeng – Parque Indígena Xingu – Mato Grosso) – Convivendo desde menino com documentaristas do projeto Vídeo nas Aldeias, que visitaram sua comunidade e formaram cineastas indígenas na região, Kamatxi aprendeu com seus companheiros a manejar os equipamentos de vídeo, gravando festas e rituais. Integrou a Casa de Cultura Ikpeng Mawo, fundada em 2009, onde se tornou cineasta. Desde então, participou da equipe técnica de diversos documentários. Em 2019, realizou estágio para formação audiovisual em Cuba.

Kuyatapu Dunga Ikpeng tem sido parceiro de Kamatxi em diversos projetos e integra a Casa de Cultura Ikpeng Mawo desde 2014.