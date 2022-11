Ex-ministro José Múcio Monteiro deve assumir Ministério da Defesa

INFORME JBUm dos nomes mais aguardados para chefiar um ministério durante o novo governo é, sem dúvidas, o indicado para Defesa. Desta vez, tdo indica, será mesmo um civil: José Múcio Monteiro.



O ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e ex-ministro da Articulação Política do segundo governo de Lula deverá ser anunciado em breve, junto com os novos comandantes das Forças Armadas.



O ex-presidente do TCU é um político conservador, reconhecidamente habilidoso, e tem boas relações com Lula.

O nome do ex-governador da Bahia Jaques Wagner também foi ventilado. (com agência Sputnik Brasil)