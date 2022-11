JORNAL DO BRASIL é alvo de 'fake news' bolsonarista

Esta suposta capa do JORNAL DO BRASIL tem circulado em grupos de aplicativos de mensagem de todo o País, a partir da região Sul, com flagrante mensagem de interesse de grupos bolsonaristas que não aceitam a eleição do presidente Lula. O JORNAL DO BRASIL deixou de circular em edições impressas a partir de abril de 2019.

O Departamento Jurídico do JB já toma providências para responsabilizar os autores e disseminadores deste crime de uso indevido de marca, com pedido de indenização por danos materiais.