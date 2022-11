Nelson Piquet pede morte de Lula em protesto bolsonarista

O tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet participou de uma manifestação bolsonarista e pediu a morte do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-piloto brasileiro, que apareceu em um vídeo ao lado de outro manifestante, chamou Lula de "filha da puta". A gravação viralizou nas redes sociais.

"Vamos botar esse Lula filho de uma puta para fora disso", disse Piquet.

Na sequência, o apoiador de Jair Bolsonaro fala o lema do atual mandatário: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". O multicampeão, por sua vez, acrescenta: "E Lula lá no cemitério".

Golpista e derrotado, Nelson Piquet sugere assassinato de Lula https://t.co/Eg4co7nZsp — Brasil 247 (@brasil247) November 3, 2022

Pique é conhecido por ser um grande apoiador de Bolsonaro, tanto que dirigiu o Rolls-Royce em que o presidente desfilou durante as celebrações de 7 de setembro.

Essa não é a primeira polêmica em que Piquet se envolve. Em meados de julho, o brasileiro usou termos racistas e homofóbicos contra o heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Piloto será denunciado

O senador Humberto Costa (PT) confirmou nesta terça-feira (3) que vai fazer uma representação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o tricampeão mundial aparece em uma manifestação bolsonarista pedindo a morte do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (com agência Ansa)