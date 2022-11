PRF liberou 490 bloqueios em rodovias federais; 18 estados seguem com ocorrências

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou um balanço na noite desSa terça-feira (1º) que indica que 490 manifestações que obstruíam vias no país já foram desfeitas pela corporação.



Segundo a PRF, persistem cerca de 190 manifestações em rodovias em 18 estados. Em 14 estados há registros de interdições de vias e Mato Grosso apresenta o maior número delas: 30. Em Santa Catarina, por sua vez, não há interdições, mas registra-se 37 pontos de bloqueio parcial.



Foram aplicadas 438 autuações pelos agentes rodoviários.

A PRF afirma que usou diálogo e às vezes a força para desobstruir as rodovias. A corporação divulgou vídeos das ações nas redes sociais. Em alguns casos foram utilizadas bombas de gás e de efeito moral.

Entre as reivindicações dos manifestantes responsáveis pelos bloqueios está o uso do artigo 142 da Constituição Federal para uma intervenção militar.



"Não faz o menor sentido que você possa utilizar o artigo 142 para qualquer tipo de questionamento eleitoral. Isso é um absurdo. Isso não faz sentido", diz o advogado Antônio Carlos de Freitas Júnior, professor de direito constitucional, em entrevista à Sputnik Brasil.

Protestos contra a vitória de Lula



Desde segunda-feira (31), centenas de bloqueios foram realizados em diversos pontos do país por apoiadores inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições do último domingo (30). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve mais de 60,3 milhões de votos, o equivalente a 50,9% dos votos válidos, na eleição e assumirá um terceiro mandato presidencial em 1º de janeiro de 2023.



Na noite de segunda-feira (31), o Supremo Tribunal Federal (STF), acionado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), determinou a liberação das vias. A alegação da CNT aponta que os bloqueios causam risco de desabastecimento. (com Sputnik Brasil)