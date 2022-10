Em podcast, Bolsonaro diz que fome no país 'não se justifica', pois há o Auxílio Brasil

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu na noite desta quinta-feira (20) entrevista ao podcast Inteligência Ltda.



A audiência do programa alcançou 1,7 milhão de webespectadores, batendo a marca de 1 milhão registrada por seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dois dias antes, em entrevista ao podcast Flow.



Na entrevista, Bolsonaro falou sobre a expressão "pintou um clima", disse que vetaria o orçamento secreto caso seja reeleito e admitiu que há fome no Brasil, mas que ela "não se justifica", uma vez que existe o Auxílio Brasil.

"Tem gente que passa fome, passa. Mas não justifica passar fome porque você pode requerer [o Auxílio Brasil]. E com R$ 20 por dia, eu sei que não é muita coisa, mas dá para você comprar, por exemplo, dois quilos de frango no supermercado, que está, em média, R$ 10 o quilo do frango congelado", disse Bolsonaro.

Bolsonaro sugeriu ainda que o Auxílio Brasil resolve o problema da fome no Brasil. "O que é pobreza no Brasil? A questão de fome é quem ganha até US$ 1,9 (cerca de R$ 9,5) por dia. Vamos arredondar, US$ 2 (cerca de R$ 10) por dia. Então, quem ganha até R$ 10 por dia está passando fome. O nosso Auxílio Brasil paga 600 por mês, paga 20 por dia, o dobro dos 10. Então, se tem alguém passando fome no Brasil é muito fácil se cadastrar e receber o Auxílio Brasil", disse Bolsonaro.



Ele também questionou os números da fome citados por Lula. "O Lula chuta números. Lembra do vídeo dele, 'eu estava na França', e falava que tinha 30 milhões de crianças abandonadas no Brasil, e o pessoal batia palma. Ele é o 'mitomaníaco', é contar mentira. Ele sempre fala 'tem 30 milhões de pessoas passando fome'. Olha só, o que é pobreza no Brasil? É quem ganha até US$ 1,9 por dia", disse Bolsonaro.



Os números da fome citados por Lula, no entanto, são anteriores à campanha eleitoral do presidenciável. Eles são referentes a um levantamento sobre insegurança alimentar no Brasil, divulgado em junho deste ano, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN), que apontou que a fome no Brasil afeta 33,1 milhões de brasileiros. (com Sputnik Brasil)