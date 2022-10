Bolsonaristas desrespeitam o templo sagrado ao agredir funcionários da TV Aparecida, vaiar arcebispo e perseguir jovem dentro do próprio Santuário

Caroline Stefani - Nesta quarta-feira (12) apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) atacaram funcionários da TV Aparecida durante a celebração do Dia de Nossa Senhora Aparecida dentro do próprio Santuário Nacional de Aparecida.

Com latas de cerveja nas mãos, um grupo de bolsonaristas com camisetas amarelas alegava que o arcebispo Dom Orlando Brandes “doutrinou” ao falar contra a fome e o ódio, e que isso seria uma campanha disfarçada para o ex-presidente e candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aos gritos, eles cercaram uma equipe da TV que estava no meio da multidão de fiéis, xingaram os profissionais e chegaram a empurrá-los. A TV Aparecida é a emissora católica oficial do Santuário.

Uma mensagem forte e importante de Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida, neste 12 de outubro, Dia da Padroeira do Brasil. "O Brasil tem que ser Pátria Amada e não Pátria Armada". pic.twitter.com/m5pIYCJOCX — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) October 12, 2022

A TV CNN Brasil estava ao vivo no local e flagrou o início da confusão, que repercutiu imediatamente nas redes sociais.

Também no pátio do lado de fora da Basílica, dentro dos limites do santuário, outro grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro vaiou o arcebispo na hora em que ele pedia um esforço comum da sociedade para não deixarmos mais nenhuma criança passar fome.

Em outro momento de tensão com bolsonaristas que quase descambou para a violência, um jovem de camiseta vermelha foi encurralado por um grupo de apoiadores do presidente e e teve se retirar do local rapidamente para não apanhar. “Aqui é Bolsonaro, vamos pegar ele”, é possível ouvir alguém no vídeo dizendo.

Durante a homilia na principal missa celebrada nesta manhã, Dom Orlando Brandes, havia dito que “é preciso vencer os dragões do ódio e da mentira”.

“Temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o da mentira. E a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Com Maria, vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça, que o povo merece, porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida”, disse o arcebispo.

Mais tarde ao ser questionado sobre eventual uso político-eleitoral por Bolsonaro nas celebrações do dia da padroeira do Brasil, Dom Orlando Brandes, disse que os fiéis devem ter uma “identidade religiosa” e afirma que “ou somos evangélicos ou somos católicos”.

“Eu não posso julgar as pessoas, mas nós precisamos ter uma identidade de religiosa. Ou somos evangélicos ou somos católicos. Então, nós precisamos ser fiéis à nossa identidade católica. Mas, seja qual for a intenção, vai ser bem recebido, pois é o nosso presidente”, afirmou Dom Orlando a jornalistas

Bolsonaro participou da missa das 14h na basílica, e, mais tarde, de uma oração do terço. No entanto, a oração não é uma atividade do Santuário, e sim, uma iniciativa de um grupo independente.

Na web, internautas repreenderam a ação dos eleitores de Bolsonaro, enquanto outros dizem não estar surpresos com o ato bolsonaristas.