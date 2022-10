Vídeo de Bolsonaro na Maçonaria, com imagens que lembram demônios, assusta cristãos

Plínio Teodoro - Vídeos e imagens que circulam nas redes sociais e grupos de aplicativos que mostram Jair Bolsonaro (PL) em sessão da Maçonaria, com imagens que lembram demônios no cristianismo, têm assustado e provocado uma debandada de eleitores evangélicos da tentativa de reeleição do presidente.

Em vídeo na Maçonaria antes de ser eleito em 2018, Bolsonaro discursa dizendo que "não é candidato a nada", mas lista uma série de propostas, entre elas "que nós precisamos de um presidente que não nos atrapalhe". "Este é o grande problema da nação", afirma.

O vídeo foi divulgado nas redes pelo perfil identificado como Viviane Loiseau, que se classifica no Twitter como "mãe, cristã, bolsonarista arrependida".

"Estou me sentindo traída. Defendi BOLSONARO do indefensável. Estive sempre ao lado do PRESIDENTE. E agora descubro laços dele com a maçonaria. Lamentável. Infelizmente, votarei no nove dedos neste segundo turno", afirma.

_______

O vídeo

Deputado André Janones fez vídeo comentando

SENSACIONAL! André Janones, que é evangélico, fez uma Live na frente do Templo do Salomão sobre a ligação do Bolsonaro com a Maçonaria. Esta bombando demais no Facebook! pic.twitter.com/MaVFbofUHN — Lázaro Rosa ???????????? (@lazarorosa25) October 4, 2022

Pastores apoiadores de Bolsonaro condenam a Maçonaria







O que os Pastores RR Soares, Silas Malafaia, André Valadão e Lucinho acham da Maçonaria? Compartilhem com os amigos evangélicos ????



???? @MoscaNaOrelha pic.twitter.com/wvSWeP46zk — Lázaro Rosa ???????????? (@lazarorosa25) October 4, 2022









O que dizem nas redes sociais





os evangélicos tão revoltados com o vídeo do Bolsonaro na Maçonaria ao lado de símbolos satânicos.



o Templo Maçom é extremamente proibido e abomidado pela Igreja Católica e Evangélica.



o Bolsonaro não quer que compartilhem essa imagem: pic.twitter.com/KsF0hlnLm8 — Iuri K. (@cinefilo_K) October 4, 2022









????

minha cara vendo esse papo de maçonaria, satanismo, e religião no 2 turno eleitoral.

socorro. — Juliana Dal Piva (@julianadalpiva) October 5, 2022









Michelle Bolsonaro num templo da Maçonaria. pic.twitter.com/wPgkAjF1at — Anonymous (@AnonNovidades) October 5, 2022









O incrível caso dos pastores que diziam que a Maçonaria era satanismo, mas hoje defendem com unhas e dentes porque descobriram que o mito frequenta. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) October 4, 2022









Eu indo mostrar o video do Bolsonaro na maçonaria para os crentes da minha família kkkkkkkkpic.twitter.com/nLMdqZvp5X — Beh ???????? (@brenoew) October 4, 2022









O ministro que Bolsonaro indicou para o STF, Kassio Nunes Marques, é mestre da Maçonaria https://t.co/un0xEyr76H — Carol Pires (@pirescarol) October 5, 2022









O caso da Maçonaria não é contra a Maçonaria, é para apontar a hipocrisia de pastores bolsonaristas que sempre disseram que a Maçonaria é satanismo. Quem tá enxovalhado a Maçonaria não é a esquerda, são esses pastores hipócritas. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) October 5, 2022









Aconteceu... minha mãe disse que duas tias evangélicas postaram o vídeo do bolsonaro na loja da maçonaria. Furou a bolha com força! JAIR NAO É CRISTÃO — Lázaro Rosa ???????????? (@lazarorosa25) October 4, 2022









Bolsonaro vai na igreja evangélica, na católica, na maçonaria



Ele veste camisa do Flamengo, Vasco, Santos, Palmeiras



Ele abraça Israel, Rússia e China



Sabe por quê? Porque Bolsonaro não é fiel a NADA! boa colocação do @Rafael_Parente ???? — Frota 777???????? (@77_frota) October 5, 2022









Por que discurso de Bolsonaro na maçonaria pode irritar evangélicos? https://t.co/jaTx6TrULu — UOL Notícias (@UOLNoticias) October 5, 2022









VÍDEO: Padre aliado de Bolsonaro condena católicos que se envolvem com maçonariahttps://t.co/Cp0WA3aw1I — DCM ONLINE (@DCM_online) October 5, 2022









Maçonaria do Rio adotou slogan da campanha de Bolsonaro em decretohttps://t.co/cSpceaEva0 — DCM ONLINE (@DCM_online) October 5, 2022









Como a gente pode ter certeza de que o Bolsonaro não vai obrigar a ter cartilhas ensinando sobre a Maçonaria para as nossas crianças brasileiras? — Cidadão de Bem (@PescotapaDiario) October 4, 2022









Se eleito, Bolsonaro vai distribuir KIT MAÇONARIA nas escolas#denúncia — Ulisses Mattos (@ulissesmattos) October 4, 2022









O Código do Direito Canônico PROÍBE que qualquer Católico faça parte da maçonaria ou confraternize com seus membros. Quem desobedece a regra está automaticanente excomungado. #BolsonaroSatanista ???? — Ricardo Feltrin (@feltrinoficial) October 4, 2022









URGENTE: COMPROVADA ligação de BOLSONARO com MAÇONARIA/SATANISMO em PACTO sinistro para DOMINAR o BRASIL!!!!



EVANGÉLICOS do país PERPLEXOS com revelações. ???????????? pic.twitter.com/9H3IM6YNJe — Ricardo Cloro ???? ???? FAZ O L FAZ O ? (@CloroEquino) October 4, 2022









Caiu na Rede. O inominável e o general Heleno, que comandou a invasão da maior favela de Porto Príncipe, no Haiti, com cerca de 300 homens fortemente armados que assassinaram 63 pessoas, são vistos aqui comemorando o GOLPE DE 64 numa loja da maçonaria. pic.twitter.com/nzkvEjUclA — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) October 5, 2022









A corja de Bolsonaro criou fake news de Lula no satanismo e o que aconteceu foi que desenterraram um vídeo VERÍDICO do Bolsonaro na Maçonaria kkkkkkkkkkkkkk muito que bem — kawan (@kawan_araujo7) October 4, 2022









Pastor Marçal ameaçando @PastorMalafaia de revelar seu envolvimento com a Maçonaria, então o Pastor do Bolsonaro tbm é Maçom? pic.twitter.com/4o9iSajdu2 — Política e Fatos (@Antibolsonaro22) October 5, 2022









BOLSONARO NA MAÇONARIA!

VADE RETRO!

ESTEJA REPREENDIDO EM NOME DO SENHOR JESUS!!! pic.twitter.com/DiT6wLDcEB — André Telles (@andrectelles) October 4, 2022









Deus abençoe quem guardou esse vídeo do bolsonaro na maçonaria, pois vazaram bem quando a gente mais precisa pic.twitter.com/TZ2sk8ihyF — •Mi :) ????????• (@onlybluestyles) October 4, 2022









As 2 faces da Micheque:

Serena de Gilead na igreja/ Dançarina de cabaré na maçonaria. pic.twitter.com/mYhgJXYovB — Caroline Barros ???? (@calubarros13) October 5, 2022









BOMBA! Vídeo revela possível motivo da vinda do coração de Dom Pedro ao Brasil e cita necromancia e relação de Bolsonaro com a Maçonaria. pic.twitter.com/OOMtrb1Id5 — LulaReport (@LulaReport) October 5, 2022









Vídeo na maçonaria pode se tornar a “mamadeira de piroca” de Bolsonaro, dizem aliados do presidente nos bastidores. No ?@valoreconomico? https://t.co/WVSyS2YkTH — fabio murakawa (@fabiomura) October 5, 2022









Os bolsonaristas espalhando fake news que o Lula iria fechar as igrejas e hoje aparece um vídeo do presidente deles na Maçonaria. O mundo não gira, ele capota. pic.twitter.com/AecdWsrFfI — ???????????????????????? ???????????????????????????? ???? (@killerqueen22_) October 4, 2022









os cristãos descobrindo que o bolsonaro faz parte da maçonaria: pic.twitter.com/IkjJuaefSV — kaique. (@kaiquecomenta) October 4, 2022









"Ah mas o vídeo do Bolsonaro na maçonaria é antigo"



O que dizer do maior aliado do Bolsonaro em Santa Catarina, o Jorginho Mello? No vídeo ele diz que se eleito governador, estará sempre às ordens para a maçonaria! pic.twitter.com/5KOkplwgO5 — Carla Ayres (@carlaayres) October 5, 2022