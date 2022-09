Guedes refuta dados e diz que 'é mentira' e 'impossível' que 33 milhões de brasileiros passem fome

Para ministro, programas populares como o Auxílio Brasil não deixariam população brasileira chegar a essa alta taxa de pessoas passando fome.



Nessa quarta-feira (21), durante um evento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) o ministro da Economia, Paulo Guedes, questionou os dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da covid-19 no Brasil, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).



No documento, apresentado em julho, é apontado que cerca de 33,1 milhões de brasileiros vivem em situação de fome, 14 milhões a mais que em 2020, e que o quadro seria equivalente ao da década de 1990.



Entretanto, o ministro disse que "33 milhões de pessoas passando fome é mentira. Nós estamos transferindo para os mais pobres, com o Auxílio Brasil, 1,5% do PIB, três vezes mais do que recebiam antes. É impossível ter 33 milhões de pessoas passando fome. Por mais que tenha havido inflação, não foi três vezes mais. O poder de compra está mais do que preservado por essa nova transferência de renda", afirmou mais uma vez o ministro.

No final de agosto, o presidente, Jair Bolsonaro (PL), também negou a escalada da fome este ano. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, Bolsonaro disse que não se vê gente "pedindo pão" na porta de padaria, no Brasil. (com agência Sputnik Brasil)