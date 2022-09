Ativistas entregam carta em defesa da Amazônia a candidatos à Presidência, Senado e governadores

A Iniciativa Inter-religiosa pelas Florestas Tropicais (IRI, na sigla em inglês) do Brasil entregou a todos os candidatos a presidente, além dos mais bem posicionados candidatos a senador e governador dos estados que compreendem a Amazônia Legal, uma carta aberta que pede que se comprometam, nas eleições deste ano, com a preservação da Amazônia.



A entrega foi feita na quinta-feira (15), segundo anúncio do grupo. Entidades católicas, evangélicas, judaicas, islâmicas, budistas e de matriz africana, entre outras, assinaram o documento.



A carta pede aos candidatos que assumam o compromisso público de parar o processo de destruição da Floresta Amazônica e de violação dos direitos dos povos indígenas e quilombolas, agricultores familiares e comunidades locais. Pede também que a região se desenvolva com sustentabilidade.

No documento, os líderes religiosos ressaltam que "não podemos aceitar que a destruição da floresta e de tudo o que ela representa para nós, seja tratada com indiferença por parte das pessoas que pretendem governar esse vasto território de fundamental importância para o planeta Terra e para toda a humanidade".

A iniciativa aponta que "a perda da floresta tem sido acompanhada por sofrimento, dor, miséria e desesperança para a maioria da população".



"A devastação caminha de braços dados com o aumento da violência, criminalidade e com as violações dos direitos humanos, especialmente contra os povos indígenas e as comunidades locais. Os 20 municípios campeões de desmatamento de 2019 a 2021 são também os campeões de pobreza, desigualdade e baixo progresso social", apontam.

"Pedimos que se comprometam com a retomada e atualização do Plano de Ação Para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia e que seja criada uma Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, tendo a bioeconomia da floresta, a educação, o desenvolvimento científico, a valorização dos saberes e culturas tradicionais e o estímulo ao empreendedorismo como seus eixos principais, como proposto pelo Painel Científico da Amazônia e por outras iniciativas existentes."

CONFIRA A CARTA COMPROMISSO

A carta foi assinada por: Aliança Cristã Evangélica Brasileira (ACEB); Confederação Israelita do Brasil (Conib); Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic); Religiões pela Paz Brasil; União Nacional Islâmica (UNI); Federação Espírita Brasileira (FEB); Instituto Nangetu de Tradição Afro e Desenvolvimento Social; Comitê Inter-religioso do Estado do Pará (Ciepa); Casa Galileia; Instituto Clima e Sociedade (ICS); Instituto de Estudos da Religião (Iser); Instituto Vladimir Herzog; Movimento pela Ética Animal Espírita (MOVE); Nós na Criação; Perifa Sustentável; Rede Cristã de Advocacia Popular (Recap); Renovar Nosso Mundo; Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam); Tearfund; e Visão Mundial. (com agência Sputnik Brasil)