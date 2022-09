Polícia Federal pede investigação de ex-mulher de Bolsonaro por compra de mansão

Candidata a deputada distrital nestas eleições, Ana Cristina Valle declarou ao TSE ser dona de imóvel incompatível com sua renda e que até o ano passado dizia alugar.



A Polícia Federal (PF) solicitou nesta quarta-feira (31) a abertura de uma investigação contra a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL) Ana Cristina Valle para apurar a legalidade da compra da mansão em Brasília onde mora com o (seu) filho mais novo do presidente, Jair Renan.



A existência da propriedade foi revelada há um ano, em uma reportagem do UOL. Na época, questionada sobre se era dona do imóvel, Ana Cristina Valle negou. "Claro que não", disse.



Porém, neste ano, Ana Cristina Valle concorre a deputada distrital em Brasília pelo PP-DF, com o nome de Cristina Bolsonaro. Ao declarar seu patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela informou ser dona da mansão, avaliada em R$ 3 milhões.



O pedido de investigação da PF tem como base um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que aponta que a compra do imóvel, localizado em área nobre no Lago Sul de Brasília, é incompatível com a renda de assessora parlamentar, de cerca de R$ 6.200 por mês. Até junho, Ana Cristina atuou como assessora da deputada federal Celina Leão (PP-DF). (com agência Sputnik Brasil)

Esta semana surgiu a notícia de que os Bolsonaros compraram 107 imóveis, 51 deles pagos com dinheiro vivo.