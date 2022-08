Brasil chega a 215 milhões de habitantes

O Brasil atingiu na noite deste sábado (21) um total de 215 milhões de habitantes. Segundo as projeções do IBGE, que calcula o aumento populacional do país (computando nascimento X óbitos), o país ganha um novo ser humano a cada 21 segundos. O forte aumento da mortalidade durante a Covid-19 reduziu a escala de progressão da população, que era de um novo habitante a cada 19 segundos em 2019. Às 21 horas, o país tinha 215.001.198 habitantes.





São Paulo tem 21,87% do país



São Paulo segue disparado como o estado mais populoso, cuja população cresce a cada 1 minuto e 32 segundos. Às 21 horas deste sábado, o estado tinha 47,040 milhões de habitantes, o equivalente a 21,87% da população do país. Minas Gerais é o 2º estado, seguido pelo Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, que segue aumentando a diferença sobre o Rio Grande do Sul.



É que a população de gaúchos demora a aumentar 13 minutos e 5 segundos, o dobro de tempo dos 6 minutos e 49 segundos de aumento para os paranaenses.