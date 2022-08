Cresce o número de brasileiros interessados em sair do país

De janeiro a 12 de junho deste ano, 14.014 brasileiros declararam à Receita Federal sua saída definitiva do país. O número supera os 15.690 registrados em todo 2021.



Incerteza eleitoral, demissões e falta de perspectiva. Esses são alguns dos fatores que levaram o número de brasileiros interessados em sair do país e não voltar saltar este ano, em relação a 2021.



De janeiro a 12 de junho deste ano, 14.014 brasileiros declararam à Receita Federal sua saída definitiva do país. O número supera em muito os 15.690 registrados ao longo de todo o ano passado.

Um dos destinos mais procurados é Portugal, tanto pela facilidade por compartilhar o mesmo idioma quanto pela recente flexibilização das regras estabelecidas para brasileiros para a retirada da cidadania portuguesa.



A tendência gera preocupação, em particular, por conta da chamada "fuga de cérebros". Em janeiro deste ano, o tema já havia despertado a atenção da mídia, que destacou que a redução dos investimentos em ciência e pesquisa, somada à precarização nas condições de trabalho, tem levado profissionais altamente qualificados a buscar reconhecimento e melhores oportunidades no exterior. (com agência Sputnik Brasil)