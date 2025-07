Oficiais da Casa Branca chamam Netanyahu de 'louco' e temem instabilidade no Oriente Médio, diz mídia

...

Publicado em 20/07/2025 às 14:48

Alterado em 20/07/2025 às 14:48

Funcionários da Casa Branca estão preocupados com a destrutividade e as políticas regionais do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, escreve o portal Axios.



O portal destaca que na administração do presidente estadunidense, Netanyahu é visto como muito agressivo, especialmente por causa dos ataques israelenses à Síria, que causam descontentamento até mesmo entre os aliados dos EUA.

"Esta semana terminou com a Casa Branca significativamente mais alarmada com Netanyahu e suas políticas regionais", ressalta a publicação.

Além disso, um grupo de funcionários norte-americanos chamou Netanyahu de "louco" em uma conversa com a mídia.



Os mesmos interlocutores do portal expressaram preocupações de que as ações de Israel na região possam minar os esforços de Trump.



A publicação também aponta que, a longo prazo, as ações de Netanyahu se transformarão em um grande problema para ele. Há preocupação de que os israelenses não percebam quanto dano estão causando à sua reputação nos olhos da Casa Branca.

"Netanyahu às vezes é como uma criança que simplesmente não se comporta", sublinha o artigo, citando um oficial norte-americano.

Assim, finaliza o portal, a atual política de Israel de atacar a Síria levará à desestabilização da região, o que prejudicará o próprio Israel, apesar da aposta de Netanyahu em manter a estabilidade e apoiar Trump, cuja boa vontade pode se esgotar. (com Sputnik Brasil)