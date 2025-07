Ministros da Economia do G20 ignoram tarifaço em comunicado

Reunião ocorreu em Durban, na África do Sul

Publicado em 19/07/2025 às 11:29

Alterado em 19/07/2025 às 11:29

Reunião ministerial do G20 em Durban, na África do Sul foto: Ansa

Os ministros da Economia e chefes de bancos centrais do G20 se reuniram nessa sexta-feira (18) em Durban, na África do Sul, e aprovaram um comunicado final que não faz menção aos tarifaços impostos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O texto defende a proteção "da independência dos bancos centrais para manter a estabilidade dos preços", em meio às investidas do republicano contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, porém não menciona de forma explícita a questão das tarifas ou do protecionismo.

De forma vaga, o comunicado prega um "compromisso renovado para reforçar a cooperação multilateral" contra os riscos para a economia global e "reconhecer a importância da Organização Mundial do Comércio [OMC]".

Além disso, os ministros do G20 se comprometeram a "encontrar uma solução equilibrada e prática, que seja aceitável por todos", a respeito da taxa mínima global, após o G7 ter chegado a um acordo em junho passado sobre uma proposta para isentar as empresas americanas do imposto.

Trump provocou um terremoto no comércio internacional em seu segundo mandato, com uma série de tarifas alfandegárias adicionais sobre produtos de países do mundo todo, incluindo aliados históricos dos EUA, como Canadá e os membros da União Europeia.

"Estamos preocupados pelo impacto da incerteza econômica e das persistentes tensões comerciais sobre nossas economias", disse o ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, em seu discurso na cúpula de Durban. (com Agência Brasil)