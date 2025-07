Número de mortos em enchentes no Texas sobe para ao menos 50

Autoridades informaram que 27 crianças seguem desaparecidas

Publicado em 06/07/2025 às 10:41

Alterado em 06/07/2025 às 11:37

As águas do rio Guadalupe subiram mais de seis metros Foto: Ansa

A quantidade de mortos em virtude das enchentes que atingiram o estado americano do Texas subiu para pelo menos 50, incluindo 15 crianças.

Os menores de idade encontrados sem vida estavam participando de um acampamento de férias que foi inundado pelas águas do rio Guadalupe, que subiram mais de seis metros em duas horas devido às fortes chuvas.

Os esforços de resgate continuaram ininterruptos desde a noite entre sexta-feira (4) e sábado (5), mas há o temor de que, com o passar das horas, as chances de sobrevivência das crianças desaparecidas diminuam, também devido ao mau tempo que continua a atingir o condado de Kerr.

O xerife de Kerr, Larry Lethia, disse que 27 meninas, das cerca de 750 pessoas que participaram de um acampamento de verão cristão para crianças nas proximidades do rio, ainda não foram encontradas.

Outras quatro pessoas morreram na enchente nos condados de Travis, além de duas em Burnet e uma em Tom Green, informaram as autoridades locais.

"Continuaremos as buscas até que todas as pessoas desaparecidas sejam encontradas", declarou o diretor de gerenciamento de emergências do Departamento de Estado do Texas, Nim Kidd.

Durante a celebração do Angelus, o papa Leão XIV lamentou em inglês as mortes provocadas pelas enchentes no Texas.