Trump aumentará as tensões comerciais globais com novas tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais dos EUA

...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve impor novas tarifas recíprocas aos parceiros comerciais globais nesta quarta-feira (2), derrubando décadas de comércio baseado em regras, ameaçando aumentos de custos e provavelmente provocando retaliação de todos os lados.



Os detalhes dos planos tarifários do "Dia da Libertação" de Trump ainda estavam sendo formulados e mantidos de perto antes de uma cerimônia de anúncio no Rose Garden da Casa Branca, marcada para as 16h.

As novas tarifas devem entrar em vigor imediatamente após Trump anunciá-las, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nessa terça-feira, enquanto uma tarifa global separada de 25% sobre as importações de automóveis entrará em vigor nessa quinta-feira (3).



Trump disse há semanas que seus planos tarifários recíprocos são um movimento para equalizar as tarifas geralmente mais baixas dos EUA com as cobradas por outros países e neutralizar suas barreiras não tarifárias que prejudicam as exportações dos EUA. Mas o formato das tarifas não estava claro em meio a relatos de que Trump estava considerando uma tarifa universal de 20%.

Um ex-funcionário comercial de Trump disse à Reuters que Trump era mais propenso a impor tarifas abrangentes a países individuais em níveis um pouco mais baixos.



O ex-funcionário acrescentou que o número de países que enfrentam essas obrigações provavelmente excederá os cerca de 15 países nos quais o secretário do Tesouro, Scott Bessent, havia dito anteriormente que o governo estava focado devido aos seus altos superávits comerciais com os EUA.



Bessent disse aos legisladores republicanos da Câmara dos Deputados na terça-feira que as tarifas recíprocas representam um "teto" do nível tarifário mais alto dos EUA que os países enfrentarão e podem cair se atenderem às demandas do governo, de acordo com o deputado republicano Kevin Hern.

Ryan Majerus, ex-funcionário do Departamento de Comércio, disse que uma tarifa universal seria mais fácil de implementar devido a um cronograma restrito e pode gerar mais receita, mas as tarifas recíprocas individuais seriam mais adaptadas às práticas comerciais desleais dos países.



"De qualquer forma, os impactos do anúncio de hoje serão significativos em uma ampla gama de setores", disse Majerus, sócio do escritório de advocacia King and Spalding.



TARIFAS DE EMPILHAMENTO

Em pouco mais de 10 semanas desde que assumiu o cargo, o presidente republicano já impôs novas tarifas de 20% sobre todas as importações da China sobre o fentanil e restaurou totalmente as tarifas de 25% sobre aço e alumínio, estendendo-as para quase US $ 150 bilhões em produtos a jusante. Um adiamento de um mês para a maioria dos produtos canadenses e mexicanos de suas tarifas de 25% relacionadas ao fentanil também deve expirar nesta quarta-feira (2).



Funcionários do governo disseram que todas as tarifas de Trump, incluindo as taxas anteriores, estão se acumulando, então um carro mexicano anteriormente cobrado 2,5% para entrar nos EUA estaria sujeito às tarifas de fentanil e às tarifas setoriais de automóveis, por uma tarifa de 52,5% - mais qualquer tarifa recíproca que Trump possa impor aos produtos mexicanos.

A crescente incerteza sobre as tarifas está corroendo a confiança dos investidores, consumidores e empresas de maneiras que podem desacelerar a atividade e elevar os preços.



Economistas do Federal Reserve Bank de Atlanta disseram que uma pesquisa recente mostrou que os chefes financeiros corporativos esperavam que as tarifas aumentassem seus preços este ano, ao mesmo tempo em que reduziam as contratações e o crescimento.



Investidores abalados venderam ações agressivamente por mais de um mês, eliminando quase US$ 5 trilhões do valor das ações dos EUA desde meados de fevereiro. Wall Street terminou mista nessa terça-feira (1º), com os investidores presos no limbo aguardando detalhes do anúncio de Trump.



MEDIDAS RETALIATÓRIAS

Parceiros comerciais da União Europeia ao Canadá e ao México prometeram responder com tarifas retaliatórias e outras contramedidas, mesmo que alguns tenham tentado negociar com a Casa Branca.



O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, falaram nessa terça-feira sobre o plano do Canadá de "combater ações comerciais injustificadas" dos EUA, disse o gabinete de Carney.



"Com tempos desafiadores pela frente, o primeiro-ministro Carney e a presidente Sheinbaum enfatizaram a importância de salvaguardar a competitividade norte-americana, respeitando a soberania de cada nação", disse o gabinete de Carney em um comunicado.



As empresas americanas dizem que o movimento "Compre canadense" já está dificultando que seus produtos cheguem às prateleiras daquele país.



Trump argumentou que os trabalhadores e fabricantes americanos foram prejudicados por décadas por acordos de livre comércio que reduziram as barreiras ao comércio global e alimentaram o crescimento de um mercado de US $ 3 trilhões para bens importados.



A explosão das importações veio com o que Trump vê como uma desvantagem gritante: comércio massivamente desequilibrado entre os EUA e o mundo, com um déficit comercial de bens que ultrapassa US $ 1,2 trilhão.



Economistas alertam que seu remédio - tarifas pesadas - aumentaria os preços em casa e no exterior e prejudicaria a economia global. Uma tarifa de 20% além das já impostas custaria à família média dos EUA pelo menos US $ 3.400, de acordo com o Laboratório de Orçamento da Universidade de Yale.