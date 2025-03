Líderes da UE pedem agilidade para elevar prontidão das defesas

Estados-membros miram aumentar capacidades nos próximos 5 anos

Publicado em 21/03/2025 às 07:53

Alterado em 21/03/2025 às 07:53

Os líderes da União Europeia, que participaram de uma cúpula nessa quinta-feira (20) em Bruxelas, na Bélgica, apelaram por mais agilidade para elevar a prontidão das defesas do continente nos próximos cinco anos.

O texto do comunicado final da reunião também pediu que as ações determinadas durante a última cúpula extraordinária, ocorrida no início do mês, para reforçar a segurança da UE "comecem com urgência".

"O Conselho Europeu recorda que uma UE mais forte e capaz no domínio da segurança e da defesa contribuirá positivamente para a segurança global e transatlântica e é complementar à Otan, que continua a ser, para os Estados que dela são membros, a base da sua defesa coletiva", informou o documento.



As nações ainda convidaram a Comissão Europeia, poder Executivo do bloco, e a alta representante da UE, Kaja Kallas, a relatar regularmente sobre os progressos em relação ao tema, que voltará a ser debatido na próxima reunião.



A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, avaliou que os recursos disponibilizados no chamado plano "ReArm Europe", que visa mobilizar 800 bilhões de euros para reforçar as defesas dos países da UE, "parecem muitos, mas são virtuais".



A chefe de governo italiana acrescentou que as "garantias de segurança" para a Ucrânia foram um dos principais assuntos discutidos, além disso, declarou que as conclusões do encontro reafirmam o apoio a Kiev e aos esforços dos Estados Unidos para encerrar a guerra no leste europeu, bem como ao pedido de Roma por "uma paz justa e duradoura".



"As garantias de segurança são o grande debate. Estamos todos tentando nos perguntar quais podem ser mais efetivas. A de uma extensão dos princípios ou do Artigo 5 da Otan, mesmo sem a entrada imediata da Ucrânia, seria a solução mais sensata, também para revelar um possível blefe da Rússia", disse Meloni, mencionando o princípio de que uma ofensiva a um membro da aliança representa um ataque a todas as nações da organização. (com Ansa)