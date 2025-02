Papa 'descansa bem' em hospital: 'cautela máxima'

Publicado em 22/02/2025 às 13:14

Alterado em 22/02/2025 às 13:14

Estátua de João Paulo II diante do Hospital Agostino Gemelli, em Roma Foto: Ansa

Há oito dias internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, o papa Francisco "descansou bem" na noite de sexta-feira (21) para sábado (22), segundo informações divulgadas pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Apesar disso, de acordo com o Vaticano, o texto preparado pelo pontífice de 88 anos para o Angelus deste domingo (23) será divulgado apenas de forma escrita, assim como já ocorreu na semana passada.

Desde que o Papa foi internado, fiéis alimentam a expectativa de Francisco pronunciar o Angelus da janela de seu apartamento no Agostino Gemelli, porém o quadro delicado do líder católico, que apresenta uma pneumonia nos dois pulmões, recomenda cautela máxima.



Na última sexta, a equipe médica concedeu a primeira coletiva de imprensa desde o início da internação de Francisco e explicou que ele "não corre risco de morte" no momento, mas apontou que o pontífice ainda "não está fora de perigo".



O Papa não precisa de aparelhos para respirar, apesar de faltas de ar esporádicas, e mantém o "bom humor", porém o risco é de que a infecção no pulmão se espalhe para o sangue, criando um quadro de sepse.

Por isso, Jorge Bergoglio deve passar no mínimo mais uma semana internado. (com Ansa)