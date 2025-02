Com idade média de 48,7 anos, italianos são os mais velhos da Europa

Estudo apontou que taxa europeia subiu para 44,7 anos

Publicado em 22/02/2025 às 09:49

Alterado em 22/02/2025 às 09:49

Idade média da população do continente aumentou 2,2 anos em comparação com 2014 Foto: Ansa

A União Europeia continua a envelhecer, mas a Itália é cada vez mais a "avó" do continente.

De acordo com os últimos dados do Eurostat, instituto de pesquisas europeu, a idade média da população italiana no início de 2024 atingiu a marca de 48,7 anos, enquanto a média europeia subiu para 44,7 anos.

A pesquisa apontou um número preocupante, principalmente se considerarmos que a idade média da população do continente aumentou 2,2 anos em comparação com 2014.



Os "mais jovens" da Europa são os irlandeses, cuja idade média é de 39,4 anos. De qualquer forma, toda a população europeia está envelhecendo, alguns mais do que outros.



A elevação da idade média foi registrada em todos os países da UE, com as únicas exceções de Malta (-0,7 anos) e Alemanha (-0,1 anos).



O envelhecimento da população tem sido acentuado não só em território italiano, pois as coisas não estão melhores na Grécia, Portugal e Eslováquia, com um aumento na idade média de cerca de quatro anos.



Um número semelhante também foi registrado na Espanha e na Polônia, dois grandes países da UE, onde a idade da população na última década aumentou em 3,8 anos.



Por fim, a pesquisa estudou como a presença de imigrantes influenciou nesta situação. De fato, há diferenças tangíveis, mas elas não são suficientes para reverter a tendência para "rejuvenescer" a população geral do Velho Continente, que é cada vez maior. (com Ansa)