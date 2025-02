Temores de 'estagflação' assombram os mercados dos EUA, apesar da agenda pró-crescimento de Trump

...

Publicado em 20/02/2025 às 17:30

Alterado em 20/02/2025 às 17:30

A inflação persistente e as políticas comerciais linha-dura do presidente Donald Trump reacenderam temores de estagflação, uma mistura preocupante de crescimento lento e inflação implacável que assombrou os Estados Unidos na década de 1970, mesmo com os mercados permanecendo otimistas em sua agenda pró-crescimento.

O retorno potencial da estagflação, que pressionaria uma série de ativos, foi sinalizado periodicamente nos últimos 50 anos, mas não se materializou como uma ameaça real às carteiras dos investidores. Embora economistas e gestores de portfólio não estejam prontos para dizer que desta vez é diferente, o temido cenário voltou a se tornar um risco importante para os investidores nas últimas semanas, à medida que a perspectiva de guerras comerciais e tarifas punitivas lançam uma sombra sobre o crescimento dos EUA.



"A estagflação definitivamente ressurgiu como uma possibilidade porque temos essas políticas que podem prejudicar a demanda do consumidor, mesmo enquanto a inflação persistente limita a capacidade de manobra do Federal Reserve", disse Jack McIntyre, gerente de portfólio das estratégias de renda fixa da Brandywine Global. "Não é mais um cenário de possibilidade zero, de longe."



Uma peça-chave do quebra-cabeça da estagflação - a inflação que se recusa a esfriar - se alojou mais firmemente no início deste mês, quando dados do governo mostraram que os preços ao consumidor subiram em janeiro em seu ritmo mensal mais rápido desde agosto de 2023, elevando a taxa anual de inflação para 3%.

A outra peça do quebra-cabeça, o crescimento econômico dos EUA, está em jogo, com as tarifas de Trump ameaçando aumentar a pressão inflacionária que pode inclinar a balança.



"O que continua a nos preocupar mais do que o risco de inflação é a estagflação", disse Tim Urbanowicz, estrategista-chefe de investimentos da Innovator Capital Management. "Existe essa base pegajosa de inflação para enfrentar, mas, além disso, as tarifas têm o potencial de desacelerar a economia, tornando-se um imposto sobre os consumidores e pesando sobre os lucros e o crescimento econômico."



Uma pesquisa do Bank of America com gestores de fundos globais na terça-feira (18) mostrou que a proporção de investidores que esperam estagflação - definida pelo banco como crescimento abaixo da tendência e inflação acima da tendência - no próximo ano ficou em uma alta de sete meses. Ao mesmo tempo, os investidores permaneceram otimistas com as ações, com uma guerra comercial vista como um risco de baixa probabilidade, mostrou a pesquisa.



Embora Trump tenha adiado a imposição de novas tarifas sobre as importações do Canadá e do México por um mês no início de fevereiro, ele lançou uma nova taxa de 10% sobre todas as importações chinesas e anunciou tarifas sobre as importações globais de aço e alumínio.



Ele também encarregou sua equipe de economia de elaborar planos para tarifas recíprocas em todos os países que tributam as importações dos EUA, e esta semana disse que planeja introduzir tarifas de 25% sobre automóveis, semicondutores e importações farmacêuticas.



Alguns investidores acreditam que qualquer impacto nas tarifas no crescimento seria temporário.

Em um horizonte de longo prazo, as tarifas podem até promover o crescimento, disse Maddi Dessner, chefe de serviços de classe de ativos do Capital Group, impulsionando setores que se beneficiarão de menos concorrência globalmente. Por outro lado, seu impacto inicial pode aumentar as pressões sobre os preços.

"A verdade é que provavelmente estará em algum lugar entre essas duas coisas", disse ela, acrescentando que as tarifas foram em parte o motivo pelo qual o Capital Group agora prevê os rendimentos do Tesouro de 10 anos em 3,9% em um horizonte de 20 anos, acima dos 3,7% previstos no ano passado.



'AINDA NÃO CHEGUEI LÁ'

A estagflação emergiu como uma fonte de ansiedade em 2022, quando as taxas de inflação dispararam e os preços das ações e títulos despencaram, mas esse cenário não se materializou à medida que a inflação acabou diminuindo e o crescimento permaneceu resiliente.



Muitos acreditam que a economia dos EUA mais uma vez evitará a estagflação.



O chamado núcleo da inflação em cerca de 3% permanece bem abaixo dos níveis atingidos na década de 1970, quando a taxa anual de núcleo da inflação era em média de cerca de 7%. Desta vez, as expectativas de inflação permanecem "ancoradas", o que significa que o quadro de inflação de longo prazo não está flutuando muito com cada novo dado econômico, informou o banco de investimentos Evercore ISI em uma nota recente.

Ainda assim, Mark Zandi, economista-chefe da Moody's Analytics, alertou que o mercado pode estar subestimando os riscos de estagflação. A perspectiva de deportações em larga escala de trabalhadores sem vistos ou outros documentos de trabalho, outra promessa de campanha de Trump, também alimentaria a inflação, observou ele.



"Tarifas e deportações são uma receita para a inflação e prejudicam o crescimento; ambos são choques negativos de oferta", disse ele, acrescentando que choques negativos de oferta, como um aumento no preço do petróleo bruto, contribuíram para a estagflação dos anos 1970.



Guneet Dhingra, chefe de estratégia de taxas dos EUA no BNP Paribas, disse que o mercado tem sido "complacente" nos últimos seis meses, concentrando-se nas políticas pró-crescimento de Trump. Ele disse que os investidores cautelosos com a estagflação podem vender títulos do Tesouro de dois anos, que provavelmente perderão valor devido à inflação mais alta, e comprar títulos do Tesouro de 10 anos que se beneficiariam em um cenário de baixo crescimento.



O crescente interesse pelo ouro, que atingiu outro recorde histórico na quarta-feira, sugere que alguns investidores estão preocupados, já que o ouro é um dos poucos ativos que mantêm seu valor em um ambiente estagflacionário, disse Matthew Bartolini, chefe de pesquisa SPDR Americas da State Street Global Advisors.



O outro grande vencedor seria o dinheiro, disse McIntyre, da Brandywine, mas acrescentou que, por enquanto, está evitando fazer grandes mudanças para instrumentos de renda fixa semelhantes a dinheiro.

"Ainda não cheguei lá", disse McIntyre.