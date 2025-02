Papa está 'no caminho certo para recuperação', diz cardeal

Francisco está internado há 6 dias com quadro de pneumonia

Publicado em 20/02/2025 às 09:30

Alterado em 20/02/2025 às 14:10

Velas para o papa Francisco diante do Hospital Agostino Gemelli, em Roma Foto: Ansa

O presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), cardeal Matteo Zuppi, tranquilizou os fiéis a respeito do estado de saúde do papa Francisco e disse nesta quinta-feira (20) que o pontífice de 88 anos está no "caminho certo para uma recuperação plena".

A declaração foi dada à margem da inauguração do ano judiciário de um tribunal eclesiástico em Bolonha, enquanto católicos do mundo inteiro aguardam com apreensão notícias positivas sobre Jorge Bergoglio.

"O fato de que o Papa tenha tomado café da manhã, lido os jornais e recebido pessoas quer dizer que estamos no caminho certo para uma recuperação plena, que esperamos que aconteça em breve", disse Zuppi, colaborador próximo de Francisco e enviado do Vaticano para a paz na Ucrânia.



O cardeal ainda rebateu críticas sobre uma suposta falta de informações sobre as condições de Bergoglio. "Estamos todos preocupados com o Papa, mas as coisas ditas são exatamente aquelas que acontecem", explicou.



Segundo o Vaticano, Francisco apresentou uma "ligeira melhora" em exames de sangue, mas continua com quadro clínico "estacionário". O pontífice passou a última noite de forma "serena" e já tomou café da manhã na poltrona, e não mais no leito.



O Papa deu entrada no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, com um quadro de bronquite que persistia havia várias semanas, porém exames apontaram uma pneumonia bilateral (ou seja, nos dois pulmões) e uma condição clínica "complexa" devido a uma infecção "polimicrobiana" nas vias respiratórias.



Ainda não há previsão de alta, mas a Santa Sé cancelou todos os compromissos do líder católico ao menos até o próximo domingo (23). (com Ansa)