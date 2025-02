Governo Trump corta fundos de sobreviventes do 11 de setembro

Medida gerou críticas até em aliados, que pedem reversão

Pessoas observam o memorial dedicado às vítimas do ataque ao World Trade Center Foto: Ansa/AFP

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou cortes em um programa federal de ajuda socorristas e outras pessoas que sofrem com as consequências de inalação de toxinas durante os atentados de 11 de setembro de 2001.

A medida, imposta pelo Departamento de Eficiência Governamental (Doge), dirigido por Elon Musk, gerou reação até em aliados do mandatário.

Em uma carta a Trump, sete republicanos pediram que a ação fosse revista.



"Pedimos a você, enquanto um nova-iorquino que viveu em Nova York durante a recuperação da cidade dos ataques terroristas de 11 de setembro, que reverta os cortes no Programa de Saúde do World Trade Center", diz o texto, que também cobra o retorno dos 16 funcionários demitidos do projeto nos últimos dias.



A carta dos republicanos faz coro a uma solicitação similar feita por alguns líderes da oposição, que criticaram o corte de 20% no programa. O congressista democrata Frank Pallone Jr. chamou a decisão de "cruel" e uma "traição aos heróis que arriscaram tudo para proteger nosso país após o 11 de setembro". (com Ansa)