Zelensky acusa Trump de viver em 'bolha de desinformação russa'

Ucraniano atacou magnata por romper isolamento imposto a Moscou

Publicado em 19/02/2025 às 10:13

Alterado em 19/02/2025 às 10:13

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quarta-feira (19) que seu homólogo americano, Donald Trump, vive em uma "bolha de desinformação" e que favoreceu o líder russo, Vladimir Putin, ao ter rompido o isolamento imposto a Moscou por aliados ocidentais desde o início da guerra lançada em 2022.

A declaração é dada um dia após Trump culpar Kiev pelo conflito deflagrado pela Rússia no país e dizer que está "desapontado" com Zelensky devido a sua reclamação sobre ter sido deixado de fora das negociações entre os Estados Unidos e o governo de Putin sobre o encerramento da invasão no território ucraniano.

"Infelizmente, o presidente Trump, por quem temos grande respeito como líder do povo americano, está vivendo nessa bolha de desinformação", declarou ele a repórteres em Kiev, referindo-se à narrativa russa, cuja qual acredita ser baseada em dados falsos.



De acordo com Zelensky, "o círculo de desinformação" em torno do republicano reúne interlocutores de países europeus aliados, incluindo até representantes ligados à Hungria e Eslováquia.



"Isso tudo é preocupante. Tudo o que eles estão fazendo é para garantir que a Ucrânia seja fraca", enfatizou ele, destacando que o republicano ajuda Putin a "sair do isolamento internacional" após três anos, enquanto que Moscou engana o líder norte-americano.



Para ele, "tudo isso não tem um impacto positivo na Ucrânia".



Por fim, Zelensky reforçou que quer obter garantias de segurança sólidas dos parceiros ocidentais de Kiev que permitiriam que a guerra com a Rússia terminasse em 2025.



"Queremos garantias de segurança, porque queremos acabar com a guerra este ano", concluiu ele na entrevista coletiva em Kiev, um dia após os ministros das Relações Exteriores dos EUA e da Rússia realizarem conversas na Arábia Saudita. (com Ansa)