Carnaval de Veneza começa com homenagem a Casanova

Festa segue até 4 de março com programação rica e divertida

Publicado em 14/02/2025 às 13:09

Alterado em 14/02/2025 às 13:09

O Carnaval de Veneza, na Itália, um dos mais famosos do mundo, abre suas festividades nesta sexta-feira (14) com o tema "Nos tempos de Casanova", para celebrar os 300 anos do nascimento de uma das figuras mais lendárias da cidade, o escritor e aventureiro Giacomo Casanova (1725-1798).

A abertura da festa acontecerá nesta noite na icônica Praça San Marco, que receberá os foliões com uma programação que mistura história, arte e lendas com diversos espetáculos.



Dentre as grandes atrações está o musical "Casanova Operapop", que, nas vozes de Jacopo Sarno e Silvia Scartozzoni, contará as aventuras do sedutor e intelectual veneziano.



Já o primeiro final de semana da festa terá a tradicional e coloridíssima procissão aquática das típicas embarcações de Veneza.

A edição 2025 do Carnaval de Veneza segue até 4 de março, com programação que inclui concursos da "máscara mais bonita", experiências gastronômicas típicas da capital do Vêneto, apresentações teatrais e musicais, além de visitas guiadas a locais ligados à história de Casanova.



O aventureiro nasceu na capital do Vêneto em 2 de abril de 1725. Amante do mundo, viajou por boa parte da Europa, tendo conhecido figuras importantes como o rei da França Luís XV e o músico austríaco Amadeus Mozart. Mas foram as suas inúmeras amantes e seu estilo irrequieto que tornaram seu nome uma lenda internacional. (com Ansa)