5 anos após Brexit, 55% dos britânicos querem voltar à UE

Apenas 30% acreditam que país fez bem em sair do bloco

Publicado em 31/01/2025 às 16:04

Alterado em 31/01/2025 às 16:04

Cinco anos após o Brexit, 55% dos britânicos apoiam a volta do Reino Unido à União Europeia, enquanto apenas 30% acreditam que o país fez bem em sair do bloco.

A pesquisa, realizada pelo instituto YouGov com 2.225 pessoas, revela o nível mais baixo de apoio ao rompimento com Bruxelas, fruto do plebiscito realizado em 2016, quando 51,9% dos eleitores votaram a favor do Brexit, levando à saída do Reino Unido da UE, que se concretizou em 31 de janeiro de 2020.

Dentre os pontos que têm influenciado a opinião da população britânica estão os obstáculos comerciais, o controle nas fronteiras, além das dificuldades econômicas resultantes de conflitos globais, que também pesaram no levantamento.



O atual primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, do Partido Trabalhista, que em 2016 votou pela permanência na União Europeia, busca retomar uma aproximação com a UE, mas tem feito isso de forma tímida por temer ressuscitar um tema que divide o eleitorado. (com Ansa)