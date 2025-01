Patinador escapa de tragédia aérea nos EUA graças a cachorro

Publicado em 30/01/2025 às 10:04

Alterado em 30/01/2025 às 10:47

Um patinador americano escapou do desastre aéreo sobre o rio Potomac, em Washington, graças ao seu cachorro.



Jon Maravilla embarcaria no voo American Eagle 5342, operado por uma subsidiária regional da American Airlines, em Wichita, no Kansas, com destino à capital federal, porém foi informado de que seu cão era muito grande para viajar na cabine.



Maravilla então decidiu voltar para casa de carro, uma jornada de 14 horas, escapando da colisão com um helicóptero militar a poucos metros do Aeroporto Ronald Reagan, em Washington.



"Eu não entendia por que, de repente, não era mais possível levar meu cachorro comigo", contou o patinador à agência russa Ria Novosti.



"Mas eu não podia deixá-lo para trás, então decidimos voltar de carro", acrescentou.



O avião CRJ-701, da fabricante canadense Bombardier, levava 60 passageiros - incluindo vários patinadores - e quatro tripulantes, enquanto o helicóptero transportava três militares e fazia um voo de treinamento.



Até o momento, não há notícias sobre sobreviventes. (com Ansa)